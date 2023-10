Polos educacionais realizam o plantio de árvores envolvendo 196 alunos

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Meio Ambiente juntamente com a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e com a 2ª Companhia de Engenharia e Combate Mecanizada, realizaram o plantio de mudas nativas, nos primeiros dias do mês de outubro. A atividade foi realizada no EMEB João Cadore( Angico) e EMEB Alfredo Soares ( Rincão São Miguel) em homenagem ao Dia da Árvore, 21 de setembro.

A didática mobilizou 196 alunos entre as duas escolas com o intuito de levar informação e conscientizá-los sobre a importância da preservação das árvores e do meio ambiente. Na oportunidade, foi destacada a necessidade da existência das árvores para o aumento da umidade do ar, evitando erosões ao longo dos rios, bem como o processo de fotossíntese que resulta na produção de oxigênio essencial para os seres vivos.

Além disso, foi destacado o fornecimento de sombra e a redução da temperatura e da poluição do ar, servindo como abrigo para espécies de animais. Muitas espécies fornecem flores e frutos para alimentação, produção de remédios, entre outros usos

Fotos: reprodução