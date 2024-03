Com três homicídios em janeiro, demais indicadores criminais diminuem no bimestre em Alegrete

A intensificação das ações estratégicas da Segurança Pública durante o mês de fevereiro contribuiu para a redução dos indicadores de latrocínios e homicídios no Estado. Pela primeira vez na série histórica, o índice de roubo seguido de morte encerrou o mês de fevereiro sem nenhum registro, enquanto no mesmo período do ano passado foram sete ocorrências de latrocínio.

Em Alegrete, o primeiro bimestre de 2024 apontou números relativamente menores do que registrados entre janeiro e fevereiro do ano passado. Em 2023, os dois primeiros do ano ocorreram 177 furtos, 104 estelionatos, 15 abigeatos e 25 casos envolvendo drogas (posse e tráfico). Já em 2024, nestes dois primeiros meses ocorreram 131 furtos, 65 estelionatos, 9 abigeatos e 33 casos entre posse e tráfico de entorpecentes, único grande grupo que houve crescimento nas ocorrências registradas pela Polícia Civil. Os delitos relacionados à armas e munições mantiveram uma média de sete casos comparando os dois primeiros bimestres de 2023 e 2024.

O município apontou um crescimento no número de homicídios. Em janeiro e fevereiro de 2023, a cidade teve um caso e em 2024, nos primeiros 60 dias já ocorreram três assassinatos. Em fevereiro, a polícia oficializou 62 crimes de furtos, sete amenos que o mês anterior. Os abigeatários fizeram uma vítima a mais em fevereiro do que em janeiro, quando foram 4 casos. Os roubos apontaram uma diminuição. Em janeiro aconteceram 12, contra sete em fevereiro. Já os estelionatários lesaram 47 vítimas em janeiro e fevereiro findou com 18 casos de estelionato, com conhecimento da polícia civil. Ainda nos grandes grupos listados pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), foram sete crimes de tráfico em fevereiro e mais 7 casos de posse de entorpecentes.