Salão lotado de doações da Campanha Baita Ajuda- Vale do Taquari

Há mais de uma semana, que Prefeitura de Alegrete por meio de suas secretarias, em especial a de Promoção Social, realiza campanha Baita Ajuda- Vale o Taquari para ajudar as vítimas do desastre natural que assolou aquelas comunidades. O salão vermelho da Prefeirura, na Praça Getúlio Vargas, é o local das doações.

Doações de Alegrete ao Vale do Taquari

O espaço está lotado com cobertores, água, material de limpeza, de higiene, alimentos que ainda não foram transportados para aquela região do RS. Sevidoras da Secretaria de Promoção Social ficam no local organizando os produtoss à medida que chegam as doações. A secretária Ira Caferatti informa que até segunda-feira(18), quem quiser doar é só se dirigir ao Salão Vermelho Na próxima segunda-feira está previsto que um caminhão saia daqui até o Vale do Taquari com tudo o que a comunidade alegretense colaborou, enfatiza.

Doações de Alegrete ao Vale do Taquari

Sevidoras da Secretaria de Promoção Social ficam no local organizando os produtoss a medida que chegam as doações. materiais. A secretária Iara Caferatti informa que até segunda-feira quem quiser doar é só se dirigir ao Salão Vermelho Na próxima segunda-feira está previsto que um caminhão saia daqui até o Vale do Taquari com tudo que com a comunidade alegretense colaborou, enfatiza.