Apesar da redução no Rio Ibirapuitã, moradores afetados ainda aguardam volta para casa

As consequências dessa elevação foram sentidas por 266 pessoas, das quais 31 famílias foram desabrigadas, resultando em 90 pessoas desabrigadas, enquanto 61 famílias foram desalojadas, afetando 176 pessoas. Os bairros impactados incluem Vila Nova, Santo Antônio, Canudos, Macedo, Promorar, Vila Izabel e Centenário.

Para lidar com a situação, abrigos foram ativados, incluindo o Ginásio do Oswaldo Aranha, o Antigo Posto do Bairro Macedo e o SAAIA. Os contatos para assistência e informações adicionais são: (55) 3961 1707 e (55) 991589544.