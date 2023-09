Família Saldanha respira a tradição gaúcha até no batismo do filho

Durante a Missa Crioula dos Festejos Farroupilhas, uma cerimônia de batismo gaúcho marcou um momento especial para a família Saldanha, destacando a relação singular com a cultura gaúcha. A igreja estava repleta de peões e prendas convidados, todos vestidos de forma tradicional, imersos na atmosfera da celebração.

O Padre Silvano Mello conduziu a solenidade com um lenço no pescoço, simbolizando a profunda ligação entre a religiosidade e as tradições gaúchas. O ritual do batismo incluiu a unção de óleo e a água derramada na cabeça do pequeno Bolívar Correia Saldanha, nascido em 17 de agosto de 2023. Desde seu nascimento, Bolívar já respirava a cultura gaúcha, assim como seu irmão Rodrigo, que também saiu pilchado da maternidade em 2020.

Bolívar é filho de Marco Saldanha e Bianca Saldanha, um casal que construiu sua relação a partir do tradicionalismo. Sua história começou em 2012, quando Bianca acompanhou Marco no Concurso Estadual de Peões, realizado na cidade de Garibaldi. Em 2017, eles decidiram se casar de forma tradicional, com trajes típicos, na Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida de Alegrete, seguido por uma recepção no Centro Farroupilha de Tradições Gaúchas.

A chegada de Rodrigo em 2020 não diminuiu o comprometimento da família com a cultura gaúcha. Eles continuaram participando ativamente das atividades da Coordenadoria Regional, buscando promover e preservar a cultura tradicional do Rio Grande do Sul. Agora, com Bolívar, mesmo que ele ainda seja muito jovem para compreender completamente, a família segue empenhada em transmitir os valores e tradições do povo gaúcho.

Marco Saldanha, com um extenso histórico de envolvimento com o tradicionalismo, desempenhou diversos cargos de destaque ao longo dos anos, incluindo Guri Destaque Campeiro do Rio Grande do Sul (2008/2009), 2º Peão Farroupilha do Rio Grande do Sul (2015/2016), Diretor do Departamento Jovem do MTG em 2018, e Coordenador da 4ª Região Tradicionalista de 2020 a 2022, entre outros. Em 2023, presidiu a Comissão Executiva do 71º Congresso Tradicionalista Gaúcho e coautoria do Tema Quinquenal do MTG (2024-2028): “Jovens de outrora, jovens de agora: O legado da juventude tradicionalista construído através do tempo”. Atualmente, ele também é Presidente do Conselho Municipal de Cultura de Alegrete e integra a Equipe Técnica do MTG do Paraná.

A família Saldanha é um exemplo vivo da forte ligação entre a cultura gaúcha e a vida cotidiana, transmitindo de geração em geração os valores e tradições que moldaram o Rio Grande do Sul. Seu compromisso com o tradicionalismo é uma inspiração para todos aqueles que desejam preservar essa rica herança cultural.

“Acredito que temos que buscar inserir sempre que possível nossos filhos no CTG, no tradicionalismo, pois é um ambiente salutar de convívio das gerações. E ali aprendem a conhecer a história e o folclore do Rio Grande do Sul, e a valorizar os ideias de homens e mulheres que ajudaram a construir este chão, alicerçados nos princípios e valores do povo gaúcho”- destacou Marco.