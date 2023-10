Samu atende na antiga base: mudança para novo local será nesta semana

Rumores de que o serviço do Samu não estaria atendendo na cidade não se confirmam. O que acontece, de acordo com a Secretaria da Saúde, Haracelli Fontoura, é que mesmo já tendo uma nova base, na Avenida Tiaraju, a mudança só acontecerá nesta semana. Ela diz que o serviço está normal e ainda saindo da Base 1, junto ao Centro Social Urbano.

A nova base 1 foi entregue na semana passada e foi construída para dar melhores condições aos técnicos, com salas adequadas, já que o serviço atende 24h na área urbana e também no resgate de pacientes, no interior do Município. O investimento da Prefeitura para construir esta nova base foi de 250 mil reais de recursos próprios. A base 2 do Samu, próximo ao CIEP, está em obras e vai custar o mesmo valor e a previsão de entrega é para o final do ano.