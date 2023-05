SAMU terá nova sede junto ao CER recentemente inaugurado

O Serviço Móvel de Urgência (SAMU) é uma iniciativa crucial para garantir o rápido atendimento e assistência médica em situações de emergência. Em Alegrete, que possui um SAMU há 12 anos, uma nova base está sendo construída no mesmo pátio do Centro Especializado em Reabilitação Sebastião Fialho Guedes – CER II. Essa medida é extremamente importante e vai auxiliar os profissionais que atualmente estão de forma provisória em uma sala no Centro Social Urbano.

A nova base do SAMU em Alegrete irá proporcionar melhores condições de trabalho para a equipe que se dedica diariamente ao atendimento de urgência e emergência. O SAMU conta com uma equipe composta por uma enfermeira (RT), cinco técnicos de enfermagem e cinco condutores, além de uma ambulância de suporte básico. Com a nova base, a equipe terá mais recursos e espaço para trabalhar, o que certamente aumentará ainda mais a qualidade do atendimento prestado à população.

Além da nova base do SAMU no pátio do CER II, uma segunda base também está sendo construída na Praça Breno da Silveira,596, bairro Joaquim Fonseca Milano, próximo ao CIEP. Isso significa que a cidade de Alegrete terá duas bases, novas, do SAMU, garantindo ainda mais agilidade e eficiência no atendimento de emergências. Essa é uma ótima notícia para a população, que poderá contar com um serviço ainda mais abrangente e completo.

É importante destacar o papel fundamental do SAMU para a saúde pública. O serviço tem como objetivo principal prestar atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e emergência, realizando o transporte adequado dos pacientes para os hospitais. Com essa medida, a cidade se fortalece ainda mais na área da saúde, garantindo um serviço de qualidade para todos os seus habitantes. A Secretária Haracelli Fontoura citou que a previsão de entrega desta base na Zona Leste, é para julho. Já a segunda base na Zona Oeste ainda não tem data prevista para o início das atividades.

O funcionamento do SAMU segue o padrão nacional definido por uma portaria do Ministério da Saúde. A normativa estabelece que o serviço funcione da seguinte maneira:

1º – O usuário solicita o atendimento através do acesso telefônico gratuito pelo número 192

2º – Um telefonista auxiliar de regulação médica identifica o socorro solicitado, colhe dados de identificação e localização do paciente;

3º – A ligação é transferida para um médico regulador, o qual avalia a gravidade da situação, através de protocolos técnicos, e define o atendimento necessário, que pode consistir na simples orientação por telefone ou no encaminhamento de uma Unidade Móvel (básica ou avançada);

4º – Quando necessário o encaminhamento, uma equipe (básica ou avançada) se dirige ao local, com apoio do rádio operador que monitora a localização de todas as Unidades Móveis;

5º – Chegando ao local, a equipe informa o médico regulador acerca da situação atual do paciente;

6º – Com base nessas informações, o médico regulador monitora o atendimento e define se há necessidade de encaminhamento para uma Unidade de Saúde;

7º – Havendo essa necessidade, o médico regulador define qual será a Unidade de Destino (Unidade Básica de Saúde, Unidade de Pronto Atendimento ou Emergência Hospitalar);

8º – Então, monitora o atendimento durante o trajeto;

9º – E estabelece contato com o médico do serviço receptor, repassando a ele as informações técnicas sobre cada caso, para que a equipe local possa preparar-se para receber o paciente da melhor maneira possível;

10º – Após o adequado recebimento do paciente no serviço determinado, o médico regulador poderá considerar o caso encerrado.