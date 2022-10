Homem teme pela vida e denuncia desafeto à polícia

Um Jovem procurou a Delegacia de Polícia depois de passar por uma situação que o deixou desesperado.

De acordo com o relato, no último final de semana, quando estava nas adjacências da Praça Getúlio Vargas, se deparou com um indivíduo que é seu desafeto.

De imediato, a vítima percebeu que o suspeito colocou a mão em um bolso e retirou um objeto que não chegou a identificar, pois saiu correndo, em direção à Praça Getúlio Vargas.

A vítima acrescentou aos policiais que todo receio é em decorrência de situações anteriores. No ano de 2019 foi atropelado pelo indivíduo e em 2021, também foi ameaçado com uma faca.

Amigos e pessoas que estavam nas imediações do local evitaram que o suspeito atingisse a vítima com facadas, além disso há um processo na justiça, o que pode ser a causa de todas as ameaças que vem sofrendo do desafeto.

Diante de mais um episódio, o jovem novamente optou pelo registro policial pois teme por sua integridade física.