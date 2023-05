Santa Casa celebra a Semana da Enfermagem valorizando o papel essencial dos profissionais de saúde

A Semana da Enfermagem é comemorada em todo o país, no período de 12 a 20 de maio, período definido entre o dia do Enfermeiro (12) e o dia do Parteiro, Técnico e Auxiliar de Enfermagem (20).

Uma Comissão Organizadora dedicou-se a promover a Semana da Enfermagem da Santa Casa, entre os dias 12 e 19 deste mês. Nesses dias, aconteceram palestras e oficinas, desenvolvidas nos turnos da manhã, tarde e noite. Entre os temas abordados, tiveram destaque cuidados no tratamento de feridos e/ou com sondas, protagonismo na segurança do paciente, saúde bucal, emergências pediátricas e boas práticas nos partos.

Conforme a enfermeira Taiana Ribeiro, coordenadora de enfermagem do hospital, além das palestras e oficinas, com assuntos técnicos e científicos nas diversas especialidades, também foram realizadas atividades temáticas sobre a saúde do trabalhador, atividades físicas, reiki e meditação. A oficina de Punção Venosa Periférica também foi um dos grandes momentos do evento.

Taiana destaca a importância desta semana, em dois sentidos. “O primeiro, para capacitar o profissional para um atendimento de qualidade e que garanta a segurança do paciente. Outro ponto, no sentido de valorizar e reconhecer essa tão nobre profissão, que está à frente de vários desafios”.

Numa semana de grande envolvimento com as várias atividades desenvolvidas, a enfermagem também está na expectativa de uma solução para a valorização dos profissionais, com a implementação do piso. A diretoria da Santa Casa está fazendo um estudo, já apresentado ao Sindicato da categoria. “Sabemos que o profissional precisa e merece receber o tão sonhado piso prometido e que até agora não foi pago, mas como um hospital filantrópico e que atende 80% dos pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS), precisamos ser responsáveis com a saúde financeira da instituição e não podemos voltar aos tempos em que atrasar salários na Santa Casa era comum”, lembra Roberto Segabinazzi, presidente da Santa Casa.

Aproximadamente 250 pessoas participaram do evento. Entre elas, técnicos, enfermeiros e colaboradores da Santa Casa, alunos do curso técnico e do curso superior de diversas instituições como Unipampa, Urcamp, Seg, Senac e Unopar. Também acompanharam as atividades do evento, profissionais da Secretaria de Saúde e do Hospital Militar.