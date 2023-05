Viamão: mulher é morta a tiros; veículo que ela estava foi atingido por seis disparos

Uma mulher, de 33 anos, foi morta a tiros, na noite desta sexta-feira (19), no bairro Esmeralda, em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O caso aconteceu por volta de 20h30, na Rua Getúlio Vargas. Moradores da região ouviram os tiros e chamaram a polícia. Ninguém foi preso.

De acordo com o delegado Vinícius Seolin, plantonista da Delegacia de Homicídios, a mulher foi encontrada sem vida dentro do próprio carro. Ela era motorista de aplicativo, mas não estava com o sistema ligado no momento do crime. A suspeita é de que a vítima tenha parado o carro no local para conversar com alguma pessoa.

“O que se apurou no local é que foram feitos os disparos por dois motoqueiros, em princípio. Dois homens estavam de moto, chegaram, conversaram com ela, realizaram os disparos, de revólver, cerca de seis disparos. O local é conhecido como ponto de utilização de drogas e ela estava com algumas porções de maconha com ela. O crime não tem relação com o fato dela estar fazendo corrida de aplicativo, mas com a vinculação com o tráfico de drogas”, disse o delegado.

Nenhum pertence da vítima foi roubado. Segundo testemunhas, dois homens foram vistos deixando a área do crime numa moto. A polícia busca câmeras de monitoramento para localizar esclarecer o caso.

Por Eduardo Paganella, RBS TV