Blitz aborda dezenas de motociclistas na terça-feira

Mais uma blitz realizada pela Guarda Municipal, no Município. O trabalho de fiscalização faz parte das ações da Campanha Maio Amarelo. As barreiras foram realizadas na manhã de terça-feira, 18.

Em mais uma blitz de trânsito a fim de fiscalizar as condições das motocicletas que transitam pelas vias de Alegrete, a Guarda Municipal atuou nas proximidades da ponte Borges de Medeiros. Em uma hora, foram abordados 64 motociclistas. Destas, quatro foram multados pelo piloto não ser habilitado, uma moto recolhida por licenciamento atrasado e uma autuação por irregularidades no escapamento. Seis Guardas Municipais trabalharam na blitz com o acompanhamento do Secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, Rui Alexandre Medeiros.

Ele informou que essas blitzes têm o objetivo de coibirem o uso de equipamentos proibidos, como cano adulterado que provoca um barulho excessivo. “Estamos trabalhando sempre pensando na coletividade. Vinhamos sendo cobrados pela população em razão desconforto gerado pelo barulho das motocicletas, aliado ao fato de estarmos garantindo o cumprimento da legislação e garantindo a segurança no trânsito da nossa cidade” disse Rui Medeiros.

A ação foi realizada pela Prefeitura Municipal de Alegrete, através da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, dando sequência na programação do Maio Amarelo. Outras ações serão realizadas de foram aleatória e distinta.