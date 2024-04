Santa Casa entrega à comunidade novo posto de atendimento 100% SUS

A obra foi toda feita com recursos próprios do hospital, devido à alta demanda de internações. Foram mais de R$ 300 mil para a readequação do antigo espaço da hemodiálise e para a compra de móveis e equipamentos. Agora, o hospital aguarda o repasse de R$ 600 mil da Prefeitura para, gradativamente, reformar os postos 2 e 3 e deixá-los no mesmo padrão do Posto 9, oferecendo serviço de excelência, dentro dos padrões exercidos na Santa Casa.

Este espaço, muito além de estar voltado à saúde, serve para valorizar a vida e contar histórias, como a da senhora Márcia Maria Martins da Rocha, primeira paciente a utilizar um leito do Posto 9. Aos 91 anos, ela está hospitalizada, 10 anos após ter feito hemodiálise.

Para o presidente da Santa Casa, Roberto Segabinazzi, esta é mais uma conquista de várias mãos. Pacientes, familiares, comunidade, diretoria provedora, médicos, funcionários e órgãos públicos se unem diariamente para manter atendimento digno e voltado à melhoria da qualidade de vida das pessoas de Alegrete e região.

Outras obras deverão ser entregues na sequência, como o Ambulatório da Gestante de Alto Risco e Casa de Acolhimento das Mães da Neo, salas de Endoscopia e Colonoscopia, UTI Adulto e o prédio que irá abrigar farmácia, Carisaúde e consultórios médicos, entre outros serviços.