Senac Alegrete realizou entrega dos certificados de Cambridge para mais de 80 alunos

Mais UMA VEZ o Senac Alegrete realizou a entrega dos certificados da Universidade de Cambridge para alunos dos Cursos Preparatórios para os exames de proficiência da língua Inglesa. O evento ocorreu dia 28 de abril às 19h30 na Sicredi Essência. Na oportunidade, 88 estudantes foram contemplados. Todos eles estiveram em Porto Alegre no fim do ano passado onde realizaram as provas dos níveis B1 Preliminary, B2 First e C1 Advanced.



O intuito do evento foi, através da entrega desta certificação, reconhecer os alunos que realizaram e obtiveram sucesso na prova. Além de incentivar os alunos do Senac que estão nos cursos regulares e possuem o objetivo de comprovar o seu nível de inglês obtendo uma certificação internacional entregue por uma das mais conceituadas universidade do mundo. Para integrarem nos cursos preparatórios para a realização dos exames de Cambridge, os alunos precisam concluir os cursos regulares de inglês e participarem de uma prova de nivelamento para dar continuidade aos seus estudos.

Senac Alegrete: excelência reconhecida.



O Senac Alegrete é Centro Preparatório Oficial para os exames da Universidade de Cambridge. Desde 2009, a escola alegretense prepara seus alunos para prestarem os exames internacionais. Ela oferece aos formandos dos cursos regulares de inglês os cursos preparatórios para os exames dos níveis B1 Preliminary, B2 First e C1 Advanced.