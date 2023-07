Santa Casa mantém atendimento normal a conveniados do IPE

O único hospital de Alegrete vem suportando valores defasados do IPE Saúde e mantem os atendimentos. “Mesmo com toda a crise existente entre prestadores de serviços em saúde e o IPE Saúde, não deixamos de efetuar o atendimento dos pacientes conveniados que buscam nossa instituição”, como relata o presidente da Santa Casa, Roberto Segabinazzi.

Desde o início da crise com o Instituto, todos os atendimentos no fluxo de urgência e emergência na Santa Casa estão sendo realizados normalmente. As internações clínicas e cirúrgica também estão sendo normais para pacientes conveniados pelo IPE, sem afetar o atendimento.

Segundo a supervisora responsável pela recepção do ambulatório e de internações da Santa Casa, Amanda Simoes, no mês de junho, somente no ambulatório, foram realizados uma média de 800 atendimentos. “Internações foram aproximadamente 150 no mês passado”, relata.

A supervisora garante que todo o paciente conveniado do IPE está sendo atendido, conforme classificação de risco, utilizada para se fazer uma avaliação inicial do paciente e determinar a necessidade de um atendimento mais urgente, regulando assim o atendimento nas emergências. “E todo o paciente que precisar de internação, caso não tenha médico assistente, a Santa Casa tem uma escala de médicos para assumir a internação”, conclui Amanda.