Iniciou a Festa das Sementes com benção de São Cristovão

A 23 ª Festa das Sementes e Benção de São Cristovão iniciou na noite do dia 20, na Paróquia Nossa Senhora Conquistadora, no bairro Santos Dumont com a missa celebrada pelo Padre Irinei Machado. Católicos de bairros adjacentes e de outras paróquias de Alegrete prestigiaram a abertura do evento já tradicional na cidade. A banda do 10º B Log fez uma apresentação especial.

Banda do 10º B LOG

A programação da Festa das Sementes continua na Paróquia Consquistadora com a novena que acontece até o dia 28 e os tradicionais jantares, feitos por casais festeiros, com cardápios tipícos e que reunem um grande público no salão ao lado da igreja. No dia 29 ( sábado) acontece um jantar às 20h 30min. No próximo domingo dia 30, a missa será no Restaurante Prodócimo às 8h30min. Depois acontecerá a carreata de caminhões pelas ruas da cidade com a volta dos veículos para a Paróquia na Avenida República Riograndense para a benção dos veículos. O almoço será às 12h no salão da Igreja.