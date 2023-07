Líder de facção criminosa é preso, em Alegrete, suspeito de participação em homicídio

Também conhecido como “Rei do Gado”, foi capturado no bairro Renascer, em Alegrete, mediante cumprimento de um mandado de prisão expedido pela justiça. A detenção está relacionada à sua participação em um homicídio ocorrido em Alegrete em 01 de janeiro de 2023.

De acordo com o Delegado Ewerton Melo, o trabalho investigativo minucioso foi essencial para identificar a participação do acusado no crime. A ação conjunta entre os policiais do 1º DP de Alegrete e da DECRAB demonstra a importância da integração das forças policiais no combate ao crime organizado, especialmente quando se trata de facções perigosas.

Durante a operação, foram apreendidos diversos itens relacionados à atividade criminosa da facção. Entre eles, um revólver calibre 38, carregado com 6 munições, além de 44 munições do mesmo calibre. Também foi encontrado um maquinário utilizado para recarregar munições de arma de fogo, o que indica que a facção tinha a capacidade de reabastecer seu arsenal de forma autônoma.

Conforme Melo, a apreensão do maquinário é um importante golpe contra a infraestrutura logística da facção, dificultando seu acesso a munições e potencialmente potencializando suas atividades criminosas. A Polícia Civil de Alegrete reafirma seu compromisso com a segurança pública e continua empenhada no combate ao crime organizado, levando à justiça todos os envolvidos em ações criminosas.

As autoridades pedem que a população continue colaborando com informações que possam contribuir para o esclarecimento de outros crimes e desarticulação de organizações criminosas. O anonimato é garantido, e as denúncias podem ser feitas por meio dos canais de comunicação disponibilizados pela Polícia Civil (55) 98451-1689 (WhatsApp) ou 3427-0300.

O indivíduo é conhecido como Rei do Gado pois realizava lavagem de dinheiro com a compra de gado.