Santa Casa seleciona quatro novos médicos para a Residência Médica

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

De acordo com o Dr. Carlinhos Thompson Flores, coordenador da residência em Clínica Médica, ainda há uma vaga para essa especialidade. “Por sermos uma residência nova, a procura é menor, mas partir desse ano, com novas universidades que estão aportando na região, teremos mais disputas por vagas.”

Instituída pelo Decreto nº 80281, de 5 de setembro de 1977, a Residência Médica é uma modalidade de ensino de Pós-graduação destinada a médicos, sob a forma de Curso de Especialização.

O Programa de Residência Médica da Santa Casa de Alegrete surgiu em 2013, através de um acordo de cooperação técnica com a Prefeitura Municipal e é uma modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu.

A AMRIGS já abriu novo edital para as residências que ainda dispõe de vagas. Interessados podem buscar o edital no site www.amrigs.org.br ou ainda podem solicitar vaga até o dia 31 de março, junto ao COREME/HSCA por meio do endereço eletrônico [email protected].