Direcionador de trânsito deve reduzir velocidade na Avenida Rondon

De acordo com o secretário de Segurança, Daniel Rosso,a Avenida recebeu um direcionador de fluxo que tem como objetivo reduzir a velocidade dos veículos e identificar que todos devem seguir pela direita como diz o Código de Trânsito, desta forma, proporcionar mais segurança à população.

“O importante é que os motoristas dirijam com segurança, respeitando os limites de velocidade, usando o cinto, que tenham cuidado nas ultrapassagens, não falem ao celular quando estão ao volante, respeitem a sinalização, não façam uso de bebidas alcoólicas com a combinação do volante. Para os pedestres também fica o pedido de que observem a sinalização e tenham sempre muito cuidado ao atravessarem a rua”, conclui o secretário.

Não ocorreu nenhum aviso prévio pois não é uma rotatória, porém, a sinalização deverá auxiliar todos os motoristas devido aquele cruzamento e o tráfego intenso de veículos no local. Muitos condutores estavam realizando as conversões de forma irregular – pontuou.