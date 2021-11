Santos vence e lidera Torneio do Palmeiras na categoria livre

Share on Email

No domingo (21), foi realizada e penúltima rodada da fase de classificação do 4º Torneio do Palmeiras na categoria livre.

O Santos assumiu a liderança ao vencer por 2 a 0, o time do Brandão. O time da Toca do Leão chegou aos 10 pontos ganhos e já está classificado. Quem perdeu a invencibilidade foi o Operário. Jogando contra o Vera Cruz foi derrotado por 2 a 0. O Vera Cruz assumiu a vice liderança ao lado do Operário, os dois times tem 9 pontos cada e também já carimbaram o passaporte para próxima fase.

Centenário é bicampeão da Copa dos Campeões nos “Quarentinha”

Destaques para as goleadas na rodada. O Cruzeiro atropelou o Marítimo. fez 4 a 1. Pelo mesmo placar o Sindicato goleou o anfitrião Palmeiras. Fechando a rodada um empate sem gols entre Várzea Verde e River Plate.

Classificação:

Santos 10; Operário 9; Vera Cruz 9; Várzea Verde 7; Sindicato 7; Cruzeiro 5; River Plate 4; Brandão 4; Marítimo 1; Palmeiras 0.

Última rodada:

14h45min.

Brandão x Sindicato (campo do Palmeiras)

River Plate x Santos (campo do Estrelão)

16h30min.

Palmeiras x Marítimo (campo do Palmeiras)

Cruzeiro x Operário (campo do Honório)

Vera Cruz x Várzea Verde (campo do Estrelão)