Centenário é bicampeão da Copa dos Campeões nos “Quarentinha”

A partida no estadio Farroupilha colocou frente a frente as duas melhores equipes da competição. De um lado o Centenário atual campeão da Copa e do outro lado o Fluminense que buscava o tri.

Um jogo digno de uma final que brindou os torcedores que foram ao estádio na quente tarde de sábado. Num primeiro tempo de intensa movimentação e equilíbrio técnico. O Centenário aproveitou melhor as oportunidades de ataque conseguiu abrir o placar na primeira etapa, gol marcado pelo atleta Lampião.

Atenção motoristas! Rotatória é implementada no Centro

Na etapa final o tricolor da Cidade Alta voltou disposto a empatar o jogo de qualquer maneira. Avançou o time e foi contra-golpeado pelo adversário que soube neutralizar a pressão do Fluminense.

Jogo equilibrado onde o Centenário foi eficiente quando chegou no ataque

De boa atuação o meia atacante Elton Moura da cidade de Quaraí ampliou o placar, Centenário 2 a 0. Um Fluminense abatido e sem forças para reagir acabou anulado pela aplicada equipe do outro lado da Ponte. No final do jogo uma falta da intermediária brindou o craque do jogo. Elton acertou o ângulo do bom goleiro Fabiano que nada pode fazer. Vitória sacramentada e festa em campo pelo bicampeonato do Centenário na 5ª Copa dos Campeões.

“Boi na Brasa vai falir se proibirem estacionamento no Parque”, diz comerciante

Centenário bicampeão

Centenário recebeu premiação de uma caixa de costela e coxas

A arbitragem da final foi coordenada pelo árbitro Clécio Prates auxiliados por João e Alexandre Santos.

Clécio Prates foi o árbitro escalado para final

Além da premiação ao campeão e vice, o goleador foi Denio Martins do Nacional com 6 gols. A zaga menos vazada foi do campeão Centenário, sofrendo apenas 4 gols durante toda a competição.

Melhor zaga da competição

Goleiro Beto do Centenário levou o troféu de menos vazado

A coordenação técnica da Copa a cargo do desportista Valdir Knierin e a organização geral do presidente do Verdão do Capão do Angico Aparício Ringues agradeceram as 10 equipes participantes deste ano, bem como a imprensa em geral pela farta divulgação da Copa e ressaltaram que ano que vem tem mais.

A Copa tem chancela da Liga Alegretense de Futebol e apoio da prefeitura. Os jogos em sua primeira fase foram disputados no complexo de campo do Jockey e a fase decisiva ganhou como palco o Estádio Municipal Farroupilha.

Fotos: Pedro Mello