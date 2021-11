Cultura na Praça pela Consciência Negra

No dia 21 de novembro, equipes do Centro Cultural e Biblioteca Pública realizaram mais uma atividade do projeto Cultura na Praça, que tem o objetivo de ocupar as praças públicas com ações culturais gratuitas.

O evento foi alusiva ao Dia da Consciência Negra, celebrado no último dia 20 de novembro e contou com a parceria do Clube de Leitura Leia Mulheres e o Coletivo Multicultural de Alegrete.

A programação foi realizada na área verde atrás do Centro Cultural, onde foi feito um plantio de mudas de flores na construção de um Jardim Poético junto à Casinha Literária (entre a EMEI Mário Quintana e o Centro Cultural) também realizaram um Sarau em homenageando escritoras negras brasileiras e também o escritor Oliveira Silveira. Nascido em 1941 na área rural de Rosário do Sul, Oliveira Silveira foi quem idealizou o 20 de novembro. Poeta, escritor, professor, publicou 10 títulos de poesia e colecionou inúmeras homenagens em vida e após.

O Clube de Leitura Leia Mulheres realiza dentro da programação o seu encontro mensal para falar sobre o livro Menina de Tranças, da escritora portoalegrense, Lilian Rocha. Esse foi o primeiro encontro presencial do Leia Mulheres desde março de 2020.

O Projeto Cultura na Praça, organizado pelo Centro Cultural Adão Ortiz Houayek e pela Biblioteca Pública iniciou nas atividades de comemoração aos 190 anos da cidade e, com a retomada das atividades presenciais na área da Cultura, promoverá todos os meses, em diversas praças públicas atividades literárias e artísticas.