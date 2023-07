Sargento Arlã, comandante do Batalhão Rodoviário de Alegrete, conclui especialização em SP

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A solenidade de encerramento ocorreu na última sexta-feira (30), celebrando a formação e o aprimoramento profissional do policial militar.

O curso teve como principal objetivo capacitar os participantes, disseminar conhecimentos e estabelecer padrões para a fiscalização de transporte rodoviário de produtos perigosos. Por intermédio desse treinamento, os profissionais são habilitados a aplicar corretamente as leis, resoluções, portarias e convenções internacionais que regulamentam o transporte desses materiais, garantindo a segurança nas estradas e minimizando os riscos de acidentes e danos ao meio ambiente.

Leia mais: 6ºBPChq prende homem por tráfico de drogas no bairro Vila Nova

A formação abordou diversos temas relevantes para a atuação dos fiscalizadores, como classificação e identificação de produtos perigosos, exigências legais para o transporte, procedimentos de emergência, documentação necessária, uso de equipamentos de proteção individual, entre outros. Durante o curso, os participantes tiveram a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos teóricos e práticos, por meio de palestras, estudos de caso e exercícios simulados.

A conclusão do Curso de Fiscalização de Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos é mais um marco na trajetória profissional do 2º sargento Arlã, demonstrando seu comprometimento com a segurança pública e seu constante aperfeiçoamento.