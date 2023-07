Rejeitado pela mãe, Mée é acolhido como membro de família no Caverá

Fátima Ferreira Fagundes demonstra amor e dedicação ao cuidar de um borreguinho rejeitado pela mãe em sua casa no Caverá, próximo ao Pólo. Nos estabelecimentos rurais, é comum a criação de animais como ovelhas. No entanto, na casa de Fátima, há um cuidado especial com um pequeno borreguinho recém-nascido, batizado carinhosamente de Mée. Ele foi acolhido dentro de casa, recebendo tratamento digno como se fosse um gatinho ou cão.

A história de Mée começou quando sua mãe, uma ovelha que deu cria a trigêmios, não quis cuidar dele por ser o menor dos três. Sensibilizada pela situação, Fátima decidiu assumir a responsabilidade de criá-lo, tornando-o um membro da família.

Fátima, que reside com o esposo e a filha, revelou que, como eles trabalham na cidade, a maioria dos cuidados com os animais acaba ficando sob sua responsabilidade. Com isso, o bebê ovelha recebe atenção e dedicação especial, garantindo seu bem-estar.

Com as baixas temperaturas da região, Fátima providenciou uma coberta e uma caminha quente para o pequeno Mée, assegurando que ele esteja protegido do frio. Além disso, ela fornece mamadeiras com leite especialmente preparado para garantir que o borreguinho cresça forte e saudável.

A atitude de Fátima mostra o quanto a empatia e o cuidado com os animais podem transcender as espécies. Ela revelou ainda que existem mais duas ovelhas com filhotes gêmeos em sua propriedade. O amor pela natureza e pelos animais é uma característica marcante de Família, que também conta com um casal de Calopsitas, Romeu e Benta, como membros queridos do lar.

“Somos apaixonados por nossos bichinhos”, revela Fátima com entusiasmo. “Cada um deles tem seu jeitinho especial e trouxe muita alegria para nossas vidas. São verdadeiros membros da família, e não poderíamos imaginar nossa casa sem eles”.

Enquanto Mée continua a “explorar” o aconchego da casa, Fátima e sua família seguem compartilhando esse amor pelos animais, criando um ambiente onde o cuidado, a compaixão e a generosidade são a essência de suas vidas.