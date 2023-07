6° RCB realiza grandes eventos abertos à comunidade

Esses eventos, que já se tornaram tradicionais e são aguardados com entusiasmo pelos participantes e pela comunidade local, prometem oferecer momentos de diversão, competição e celebração.

Leia mais: Comandante do 6º RCB Gustavo Lopes da Cruz recebe o título de Cidadão Alegretense

Um dos eventos mais conhecidos e aguardado é o Concurso de Salto Barão do Cerro Largo. Com a participação de mais de 300 conjuntos, compostos por cavaleiros e seus cavalos, essa competição atrai entusiastas de equitação de várias regiões. Durante três dias, de 18 a 20 de agosto, os participantes demonstrarão suas habilidades e competirão em diferentes categorias. Além disso, esse evento marca o aniversário de 135 anos do 6º Regimento de Cavalaria Blindado, que foi fundado em 18 de agosto de 1888, ainda durante o Brasil Império.

Além do Concurso de Salto, o regimento também idealizou dois eventos que foram um sucesso em sua primeira edição no ano passado, em comemoração ao “Bicentenário da Independência do Brasil”. Neste ano, eles retornam para celebrar novamente a Semana da Independência.

Leia mais: Dia do Bombeiro|Obrigado pela bravura nas horas difíceis

O primeiro evento é o Baile, que ocorrerá no dia 08 de setembro, no Clube Casino. Esse evento proporciona uma oportunidade para os membros do regimento, suas famílias e a comunidade em geral se reunirem para uma noite de festa e diversão. Com música ao vivo, danças e um ambiente festivo, o Baile promete ser uma ocasião memorável para todos os presentes.

O segundo evento é a Meia Maratona da Independência, que acontecerá no dia 10 de setembro, no Parque Rui Ramos. Essa corrida de longa distância atrai corredores de diferentes níveis de habilidade, desde amadores até atletas profissionais. Com rotas bem planejadas e um ambiente de competição saudável, a Meia Maratona da Independência oferece a oportunidade de participar de um evento esportivo desafiador e promover um estilo de vida ativo.

Leia mais: Alegrete fecha 90 postos de trabalho com carteira assinada em maio, mostra Caged

Esses eventos organizados pelo 6º Regimento de Cavalaria Blindado, Regimento José de Abreu, são uma maneira de estreitar os laços com a comunidade local e promover a integração entre os membros do regimento e seus familiares. Além disso, eles contribuem para a valorização da cultura e das tradições militares, além de oferecer momentos de entretenimento e lazer para todos os participantes. Com sua história rica e engajamento com a comunidade, o 6º Regimento de Cavalaria Blindado continua a se destacar como uma instituição importante em nossa região.