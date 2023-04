Saúde aguarda portaria do Ministério para ver como será o Programa Mais Médicos

A notícia veiculada na mídia de que abriu 12 vagas para Alegrete, no Programa Mais Médicos, conforme a Secretária da Saúde Haracelli Fontoura, ainda não tem nada definido. Explica que se os moldes do Programa forem como no ano passado, em que os salários dos profissionais eram pagos pelo Governo Federal e o Município entrava com auxílio moradia de cerca de dois mil e transporte, a Prefeitura poderá contratar nesses moldes.

– Estamos aguardando a portaria do Ministério da Saúde para saber como será o Programa Mais Médicos em 2023, sobre todos os custos ao Município, disse a Secretária. A informação preliminar que temos é que o salário seria de 12.800, mais auxílio e isso teria um custo de 14.800/mensal mais os encargos, informa. A Rede Municipal de Saúde tem 16 ESFs e 21 equipes, sendo que três unidades tem duas equipes, ou seja, com médicos 40h – a da Vila Nova, Vera Cruz e Rondon.