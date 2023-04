Batalhão de Engenharia realiza Exercício no Terreno para alunos do curso de formação de Cabos

Share on Email

Nas atividades, os alunos tiveram a oportunidade de colocar em prática as técnicas e ensinamentos que foram adquiridos durante as instruções, desenvolvendo a liderança e outros atributos da área afetiva indispensáveis para desempenhar suas funções.

O exercício iniciou com uma marcha de 16km, e durante o período foram realizadas instruções de Higiene e Primeiros Socorros, Progressão Diurna, Orientação Noturna, Pista do Mensageiro, Camuflagem, Sobrevivência e Patrulha, terminando a atividade com o retorno ao Batalhão Marechal Enéas Galvão, por meio de navegação fluvial pelos rios que cortam a cidade de Alegrete, o Rio Ibirapuitã e o Rio Caverá.

Fotos: 12ºBE