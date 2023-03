Saúde| Capacite-se para o mercado de trabalho

Com o objetivo de fortalecer a educação profissional preparando profissionais mais qualificados para o mercado de trabalho, o Senac-RS está ofertando mais de 2 mil vagas em cursos presenciais de nível técnico em escolas de todo estado. Com grande participação do governo e alto investimento privado, a área da saúde movimenta muitas oportunidades. De acordo com dados da pesquisa IPC Maps, especializada em potencial de consumo dos brasileiros, a área da saúde no país chegou a cerca de 315 bilhões de reais em faturamento em 2021.

Por isso, as capacitações na área da saúde são excelentes oportunidades de investimento e o Senac-RS está com inscrições abertas para 4 cursos e 8 especializações técnicas em suas escolas do estado. Confira:

Técnico em Enfermagem

Técnico em Óptica

Técnico em Podologia

Técnico em Radiologia

Especialização Técnica de Enfermagem em Serviços de Urgência e Emergência

Especialização Técnica em Assistência de Enfermagem ao Idoso

Especialização Técnica em Enfermagem do Trabalho

Especialização Técnica em Mamografia

Especialização Técnica em Radioterapia

Especialização Técnica de Enfermagem em Saúde da Família

Especialização Técnica de Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva

Especialização Técnica em Instrumentação Cirúrgica

Vale destacar ainda que segundo pesquisa da Fundação Roberto Marinho, Itaú Educação e Trabalho e Fundação Arymax, divulgada em 2022, em 42% das 800 empresas entrevistadas, os jovens com formação técnica permanecem na companhia e evoluem de cargo. O estudo constatou ainda que 61% dessas empresas têm algum gestor que já ocupou cargo técnico e que seis em cada dez consideram um curso técnico como diferencial para seleção de um jovem funcionário.

Vantagens

Os cursos técnicos do Senac-RS possuem vantagens que outros tipos de cursos não têm. São elas: investimento acessível, aprendizado baseado na prática e na objetividade, aceitação no mercado de trabalho, matriz curricular incluindo competências necessárias para o mercado de trabalho, diploma com validade nacional e, principalmente, o curso técnico é visto como um diferencial no currículo do profissional que consequentemente é mais valorizado entre os demais candidatos.

Para a Coordenadora de Produtos Educacionais do Senac-RS, Janine Ledur, “as organizações buscam, cada vez mais, profissionais com habilidades e competências que sustentem a sua atuação dentro de um mercado de trabalho desafiador, colaborativo e diverso. Ou seja, para se destacar é preciso aperfeiçoar o que já se sabe e ampliar o mindset dentro de cada área”, ressalta.

Adequados às exigências do mundo profissional, os cursos técnicos estão focados na aprendizagem prática, permitindo diversas oportunidades e rápida inserção no mercado de trabalho. As matrículas podem ser feitas pelo site do Senac-RS que também dá acesso ao conteúdo programático e a metodologia de ensino, além da política de descontos oferecida pelo Senac-RS.