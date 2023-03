Conta corrente do Sicredi Essência está sem taxa de manutenção

Share on Email

Neste mês de fevereiro, a Sicredi Essência lançou um benefício muito esperado pelos associados e para quem deseja ter uma conta na cooperativa: tarifa zero na manutenção da conta corrente.



Mais de 87 mil associados tiveram isenção de tarifa no último mês e, quem ainda não faz parte da cooperativa tem um bom motivo para fazer parte da Sicredi Essência. A opção de não pagar tarifa de manutenção de conta dá acesso a todos os serviços atrelados ao uso e manutenção das contas, com exceção do talão de cheque.



O diferencial soma-se a outras vantagens que somente os associados da Sicredi Essência tem como cartão de crédito sem anuidade e Pix sem tarifas para pessoa física e jurídica. Estes são benefícios diretos que beneficiam todos os associados e promovem a inclusão financeira das pessoas.



“Nosso posicionamento é fazer com que mais pessoas tenham acesso aos benefícios de ter suas movimentações financeiras na cooperativa e com isso promover a inclusão financeira e o desenvolvimento da nossa região. Além dos benefícios citados, se incluem taxas mais atrativas e distribuição de resultados, temos um atendimento humanizado, tanto nas agências quanto no WhatsApp. Soma-se a isso os diversos meios de pagamentos digitais que oferecermos, que facilitam o dia a dia dos nossos associados” reforça o diretor executivo, Henrique Assis.



O acesso a abertura de conta também está facilitado. Quem ainda não é associado da Sicredi pode abrir sua conta de forma on-line através do site https://www.sicredi.com.br/site/seja-associado/ e ter acesso a todas as vantagens que a Sicredi Essência oferece.