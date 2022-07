Saúde investe mais de 600 mil, entre compra de medicamentos e fraldas

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A saúde é um dos maiores orçamentos da Prefeitura de Alegrete e também a área que mais precisa de recursos para manter todos os serviços oferecidos.

Recentemente, a Secretaria investiu 300 mil reais em medicamentos para a Farmácia Municipal e 400mil em compra de fraldas que são dsitribuídas a quem tem cadastro e necessita de uso contínuo.

-O nosso maior desafio agora e contratar os médicos para as ESF que estão sem a cobertura completa desses profiossionais, esclarece Haraceli Fontoura. Além de contratar mais 5 profissionais eles aguardam que Alegrete seja contempladas com Médicos pelo Brasil- programa do Governo Federal.