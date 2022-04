Se você quer empreender, esse treinamento é imprescindível; somente 10 vagas

É possível prosperar em Alegrete?

Como iniciar um negócio?

De que maneira aumentar minhas vendas?

Qual o segmento mais rentável?

Essas e muitas outras perguntas são as mais frequentes para empreendedores iniciantes. Dúvidas e medo de investir no escuro são normais de acontecer, pensando nisso e através da sua própria experiência, a empresária Tatiana Cartagena, desenvolveu o treinamento Master Sales. Um treinamento prático e objetivo que vai ensinar tudo o que ela aprendeu para sair do zero aqui da cidade e, atualmente em dirigir três empresas, sendo duas delas em Uruguaiana e uma em Alegrete.

Tatiana, já teve reconhecimento nacional, foi notícia na revista Pequenas Empresas Grandes Negócios, Portal UOL, entre outras mídias. Uma menina do Alegrete, de família humilde que decidiu sonhar grande e escolheu empreender. Porém em Alegrete a Tati, como carinhosamente é chamada pelos amigos, conta que “não foi fácil se posicionar numa cidade de interior, existem particularidades que são típicas do Alegrete”.

Esse é o tema que será abordado por ela no treinamento, Inicialmente para somente DEZ pessoas, pois o objetivo é conseguir orientar e direcionar da melhor forma possível cada empreendedor.

Esse treinamento é para pessoas que:

 Estão começando seu negócio e não sabem como se posicionar na cidade de Alegrete;

 Autônomos que prestam serviços ou que representam algum produto e precisam vender;

 “Eupresários” aqueles empreendedores que fazem tudo no seu negócio e ainda não possuem equipe;

 Empresários que possuem um pequeno negócio e estão engatinhando para alavancar seu faturamento.

Alguns tópicos abordados:

 Como estruturar o seu negócio para prosperar em Alegrete?

 Como definir diferencial competitivo independente do número de concorrente e segmento de atuação que a cidade tem?

 Como definir um processo de venda para ter suas primeiras vendas, crescer e aumentar os resultados

 Quais mídias e estratégias utilizar para divulgação em Alegrete (rádio, portais de notícia, rede social)?

 Como definir a oferta certa para o cliente certo?

 Onde encontrar os clientes na cidade de Alegrete investindo ou criando ações de graça?

 Como manter o controle emocional para continuar?

 E muito mais

Quando será o treinamento?

Dias: 26, 27 e 28 de abril 2022

Horário: 19h às 22h

Local: a definir

Investimento: 12 X R$29,90 nos cartões.

Incluso material didático

Turma: apenas 10 vagas

Instagram da Tatiana: @tati.cartagena

CLIQUE PARA SE INSCREVER:

https://forms.gle/asQRDUc1KYZv5c469