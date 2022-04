Produtores da região do Querumana fortalecem luta contra abigeato em reunião com titular da DECRAB

Produtores rurais da região do Parové e Querumana se unem para fortalecer a luta contra o abigeato e outros crimes naquela região do Município.

Na sede do Sindicato do Trabalhadores Rurais de Alegrete, eles estiveram reunidos, dia 12, com o Delegado Erikson Gonçalves da DECRAB.

Delegado Ericson Gonçalves – DECRAB

O titular da Delegacia especializada em abigeato explicou aos produtores que desde novembro de 2021 estava trabalhando no caso da operção Queruama que resultou na prisão, em março passado, de envolvidos em crimes de abigeato e outros delitos, mas que por entedimento da Justiça não ficaram presos.

Ele disse que a Inspetoria Veterinária pode entrar nas propriedades e verificar animais sem procedência ou com marca adulteradas, sem a necessidade de madado judicial e foi o que aconteceu. E, neste caso a polícia prestou apoio e comprovou os fatos com a prisão dos envolvidos.

Porém, a decisão judicial foi outra e, conforme o Delegado, a investigação não terminou e o trabalho continua.

O policial lembrou que é imporntante, em caso de abigeato, o registro na DP e a identicação para o que trabalho possa ser melhor efetivado em todas as esferas policiais e jurídicas.

O delegado Erikson Gonçalves adiantou que em maio recebe mais um policial para a DECRAB e que a previsão é de mais três para ficar com efetivo igual a Delegacia de Bagé, a com maior número de efetivo no RS, e assim poderá trabalhar melhor.

Os vereadores Vagner Fan e Jaime Duarte participaram da reunião em apoio aos produtores rurais.

Entenda

Em ação conjunta da Brigada Militar através da Patrulha Rural de Alegrete e Rosário do Sul e Polícia Civil de ambos Municípios, prenderam dois homens que já possuem antecedentes criminais e, são considerados, um dos maiores abigeatários da região. Eles foram presos com animais oriundos de abigeato, armas, munições e muitos outros materiais provenientes de furtos.

No endereço, os policiais fizeram contato com os acusados que permitiram a entrada das equipes. Durante as revistas aos locais, os policiais encontraram muitos produtos oriundos de furtos e também animais com registro de furto/abigeato, sendo bovinos, ovinos e suínos.

Em um determinado local, na propriedade, os policiais localizaram pelegos de animais furtados(ovinos), enterrados. O trabalho ocorreu durante o dia, e várias vítimas contataram os órgãos de segurança e reconheceram tanto animais quanto objetos furtados.