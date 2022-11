Sebrae apresenta o Plano Municipal de Turismo para Alegrete

A Prefeitura de Alegrete recebeu do Sebrae RS, por meio do Programa Cidade Empreendedora, o Plano Municipal de Turismo, documento de 97 páginas que traz um raio X detalhado das potencialidades do município e seus principais atrativos turísticos. Apresentado aos gestores municipais e lideranças empresariais no Centro Administrativo, o material foi elaborado por empresários, poder público e membros do Conselho Municipal de Turismo durante oficinas e encontros conduzidos por técnicos do Sebrae RS ao longo do mês de julho. A entrega ocorreu no último dia 21/11.

“Além do povo hospitaleiro desta terra e do apelo histórico e cultural tão valorizados por quem conhece ou deseja conhecer de perto a rica historiografia sul-riograndense, o Alegrete tem muito mais a oferecer”, destaca o prefeito Márcio Amaral. De acordo com ele, o município está em um patamar com muitas possibilidades. “De forma organizada e planejada, vamos atrair turistas e proporcionar experiências únicas, impulsionando o desenvolvimento, gerando oportunidades de emprego e renda, fortalecendo e contribuindo com toda a economia local”, aponta.

A secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Caroline Freitas Figueiredo, afirma que “o Alegrete – Baita Chão”, “a cidade mais gaúcha do Rio Grande do Sul” e “Terceira Capital Farroupilha” é conhecido e reconhecido mundo afora pelo bairrismo peculiar, pela pujante cultura regionalista, por sua historiografia e por suas belezas naturais, bem como por outras importantes iniciativas culturais, artísticas, esportivas, técnicas e tecnológicas.

“Ao elaborar o Plano, nossa missão principal foi identificar todas as vertentes e riquezas da nossa gente e da nossa terra criando elos, estrutura e políticas públicas capazes de fomentar o seu desenvolvimento. Assim, movidos e motivados pelo mais autêntico sentimento de nativismo e nas nossas potencialidades, acreditamos que o Alegrete seja de fato um ‘Baita Destino’ para conhecer e investir”, reforça Caroline.

A Analista de Articulação Territorial do Sebrae RS, Mônica de Alencastro Guimarães, diz que o turismo é um importante transformador de economias e sociedades, gerando inclusão, oportunidades de emprego e renda. “Alegrete tem um grande potencial, onde estão sendo criadas muitas oportunidades de negócios para atrair turistas. O surgimento de novos atrativos, gastronomia variada e a união de todos fará com que, de fato, as coisas aconteçam na cidade. Estar próximo e desenvolver estratégias é fundamental para que essas iniciativas se realizem na prática”, conclui Mônica

Sobre o Cidade Empreendedora

O Programa Cidade Empreendedora é uma iniciativa do Sebrae RS voltada a engajar gestores e servidores na promoção de políticas públicas para o apoio e fortalecimento do empreendedorismo nos municípios, respeitando suas realidades. O programa tem como principal objetivo a transformação local, visando impulsionar o desenvolvimento econômico como um todo, por meio de eixos estratégicos, com a potencialização e institucionalização de alguns capítulos da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa.