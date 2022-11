Ciclistas Erlan Aita e Mariana Picolli são homenageados na Câmara

A proposição foi do vereador Glênio Bolsson, dando a devida relevância à conquista recente dos alegretenses.

Hoje, no Dia do Doador de Sangue, você pode fazer a diferença na vida de alguém

Erlan e Mariana sagraram-se campeões gaúchos de ciclismo de estrada, no ranking geral da competição, na categoria elite. A conquista foi consolidada na última etapa do Ranking Gaúcho, realizada em Garibaldi. Erlan ainda venceu o campeonato Fronteirão de MTB 2022, finalizado no último final de semana em Villa Lunarejo no Uruguai.

Erlan, acompanhado da namorada Luana Gabriela e da irmã Bethânia Aita, recebeu o certificado presencialmente, enquanto a Câmara remeteu os Votos Congratulatórios à atleta Mariana, impossibilitada de estar presente na sessão.