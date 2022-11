Rua Waldemar Masson com sentido único na primeira quadra

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Nesta sexta-feira, 25, a partir das 6h30, será realizada a mudança no sentido da rua Waldemar Masson, da primeira quadra até o cruzamento com a Rua Bento Manoel, direcionando o fluxo do sentido Centro/Bairro.

Tal modificação ocorre em razão da implantação da nova rotatória na intersecção da Avenida Assis Brasil com a Avenida Doutor Lauro e Praça General Osório.

Por esse motivo, é importante que os condutores que se dirigem a essa esse ponto da via, tenham mais atenção tendo em vista que os servidores estarão trabalhando no local.