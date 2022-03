Sebrae realiza oficinas em escolas municipais

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

No último sábado, 26, a Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Educação, em parceria com o Sebrae-RS, promoveu oficinas para os profissionais do município.

Na ação, as escolas municipais foram contempladas com os cursos de “Histórias Empreendedoras”, “Oficina Financeira” e o “Projeto Legado”.As EMEIs Arnaldo da Costa Paz, Manoel Estivallet, Tenente Salustiano Prates e EMEBs Marcelo Faraco, Eurípedes Brasil Milano contaram com a Oficina Financeira.A oficina “Histórias Empreendedoras” foi desenvolvida na EMEI Guto Pereira e na EMEB Fernando Ferrari.

Já o Projeto Legado foi apresentado às EMEIs Gente Miúda, Mario Quintana, Euclides Lisboa e Ibirapuitã, bem como às EMEBs Francisco Mafaldo, Princesa Isabel, João Cadore, Silvestre Gonçalves e Francisco Carlos.Ao longo do ano, serão disponibilizadas mais oficinas às demais escolas municipais, que ocorrerão também em sábados letivos.

Dpcom