Secretaria de Desenvolvimento e Sindilojas alinham Liquida Alegrete

Uma iniciativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e o Sindilojas de Alegrete realizada, esta semana, foi a de visitar algumas empresas do centro da cidade para saber como foi o desempenho de vendas no final de ano de 2023.

A Secretária Caroline Figueiredo explica que ela e a presidente do SCV, Vanessa Machado, conversaram com os lojistas e, no geral relatam, que mantiveram as mesmas vendas de 2022, diante de um cenário que foi difícil durante o nao passado. Segundo a Secretária, disseram que na semana que antecedeu o Natal melhoraram as vendas. – E fora isso, nós estamos alinhado junto com o Sindicato do Comércio Varejista a campanha Liquida Alegrete, para que as empresas que aderirem façam as suas promoções a partir da segunda quinzena de janeiro até o início do mês de fevereiro. próximo.

Caroline Fiqueiredo lembra que o comércio varejista é o maior setor da cidade e responde por 52% dos estabelecimentos comerciais de Alegrete.