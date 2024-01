Sinal vermelho no Hemocentro: estoques de sangue estão com níveis críticos

Share on Email

No período pós-festividades, o Hemocentro de Alegrete enfrenta uma situação crítica e clama por doadores de sangue. A Assistente Social, Fernanda Soares, alerta para a urgência na reposição dos estoques, destacando a necessidade premente dos tipos sanguíneos O+ e O-. A demanda abrange todos os tipos sanguíneos, com especial atenção para as tipagens “O” negativo e “O” positivo, que foram os mais requisitados durante o feriado e, consequentemente, apresentam os níveis mais baixos nos estoques.

Fernanda explica que vários pacientes continuam a depender das doações para manter seus tratamentos em andamento, destacando a importância de suprir essa demanda o quanto antes. Além de atender à população local, o Hemocentro Regional estende seus serviços aos municípios de Rosário, São Gabriel, Itaqui, Quaraí e Santana do Livramento.

O Hemocentro conta tradicionalmente com o apoio das unidades militares, mas esse suporte só será retomado em março. Portanto, a responsabilidade de manter os estoques necessários recai, nesse período, sobre a solidariedade da comunidade local.

Além disso, também é feito um apelo às famílias que têm familiares internados e que estão recebendo transfusões sanguíneas, para que a reposição dos estoques utilizados, sejam na mesma tipagem do paciente.

O Hemocentro Regional atua de segunda, terça, quinta e sexta-feira, das 7h às 13h, realizando também coletas em outros municípios nas quartas-feiras. Localizado na Rua General Sampaio, 10, pode ser contatado pelo telefone (55) 3426.4127 ou pelo e-mail [email protected].

Os requisitos para ser um doador são acessíveis: é necessário ter no mínimo 50 kg, idade entre 18 e 61 anos (ou 16 anos, desde que acompanhado por um dos pais), estar bem de saúde, não ter consumido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas, ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior à doação e realizar a primeira refeição do dia. A apresentação de um documento com foto é imprescindível.