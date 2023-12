Secretária de Meio Ambiente explica porque houve a retirada de containers da Avenida Rondon

Share on Email

A gestão ambiental em Alegrete, sob a liderança de Gabriela Segabinazzi, enfrenta questionamentos da comunidade e apresenta esclarecimentos sobre as ações que permeiam o cotidiano ambiental na cidade. Um dos pontos levantados pela população diz respeito a retirada dos containers ao longo da Avenida Rondon.

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente esclarece que a remoção dos containers se deu devido a avarias. A resposta é direta, prometendo que, assim que novos recipientes estiverem disponíveis, serão recolocados, garantindo a continuidade do sistema de coleta.

A efetividade da coleta emerge como um ponto sensível. Sobre questionamentos acerca do estado operacional dos caminhões, a secretária explica que o município recentemente adquiriu um novo veículo, porém, aguarda a regularização do seguro veicular. Os demais caminhões estão passando por análise de um engenheiro mecânico para determinar a necessidade de reparos. Apesar dessas questões, a coleta continua sem imprevistos, ocorrendo de maneira regular e conforme os horários estipulados.

A Secretaria destaca o impacto das ações ambientais sobre os catadores, fundamentais na redução dos resíduos destinados aos aterros sanitários. Além do trabalho manual, um caminhão de coleta seletiva percorre rotas estabelecidas, otimizando o processo.

O engajamento da população no descarte adequado é reconhecido como um desafio. Gabriela Segabinazzi enfatiza a necessidade de separar corretamente os resíduos, respeitar os dias de coleta e evitar descartes fora dos períodos programados. Contudo, a porcentagem do material coletado que é efetivamente reaproveitado permanece uma incógnita, destacando a complexidade do ciclo de reciclagem.

Quanto ao projeto do aterro sanitário entre Alegrete e Uruguaiana, informações indicam que uma empresa adquiriu a área destinada ao empreendimento e está em processo de licenciamento junto à Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam).

Em síntese, as ações conduzidas pela Secretária Gabriela Segabinazzi revelam um cenário dinâmico de desafios enfrentados e busca permanente de soluções, refletindo o constante esforço para promover práticas ambientais sustentáveis em Alegrete.