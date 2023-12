O comércio abriu no domingo, mas poucos consumidores foram às compras

No último domingo, o comércio de Alegrete abriu suas portas, mas não obteve a movimentação esperada pelos comerciantes. Diferentemente da sexta-feira, feriado municipal, em que o movimento foi mais expressivo, o domingo registrou uma presença discreta de consumidores.

Alguns comerciantes, inicialmente indecisos sobre abrir no domingo, optaram por fazê-lo, acreditando que a oportunidade atrairia mais clientes. Entretanto, o que se constatou foi a presença predominante de famílias em passeio. Alguns casais e indivíduos revelaram à reportagem que não saíram de casa com a intenção de fazer compras, desconhecendo até mesmo que o comércio estaria aberto. Outros aproveitaram a ocasião apenas para dar uma olhada nas lojas, mas o impacto desejado pelos comerciantes não foi alcançado.

A realização de eventos na cidade, como a Cavalgada do Bem e a Gincana Solidária, pode ter contribuído para mobilizar parte do público, dispersando as atividades de consumo.

Rosa Gonçalves brincou ao afirmar que é daquelas que deixam as compras para a última hora, saindo apenas para ter uma ideia de preços. Já Mariano Silva saiu em busca do presente do amigo secreto, mas sem sucesso; planeja apostar em algo até a próxima quarta-feira, contando com o apoio de sua mãe.

A presidente do Sindicato dos Comerciários, Elaine Muller, informou que os mercados permanecerão abertos até o meio-dia no domingo, véspera de Natal, conforme acordo estabelecido durante a negociação da convenção coletiva dos gêneros. Ela destacou a intenção de proporcionar um período mais tranquilo para os trabalhadores e pequenos comerciantes nos bairros.

Elaine acredita que, caso haja necessidade, os mercados atendidos pelos proprietários permanecerão abertos. Quanto às lojas de confecções, calçados, brinquedos, eletrodomésticos, entre outras, estas estarão abertas das 8h30min às 13h na véspera de Natal, dia 24 de dezembro. A partir desse horário, os trabalhadores serão dispensados para se preparar para as festas e aproveitar o momento junto às suas famílias.