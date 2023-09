Interrupção gigante no fornecimento de água; 22 bairros serão atingidos

Share on Email

No próximo dia 5 de setembro, terça-feira, um total de 22 bairros em Alegrete enfrentarão uma interrupção no fornecimento de água devido a serviços de manutenção eletromecânica na Estação de Tratamento de Água (ETA).

De acordo com a companhia, os moradores dos bairros afetados devem estar cientes de que o desabastecimento terá início às 13h30 e está previsto para durar aproximadamente 5h. A manutenção na ETA é necessária para garantir o bom funcionamento do sistema de tratamento de água e a qualidade do abastecimento.

Após a conclusão dos trabalhos de manutenção e o retorno do fornecimento de água, a CORSAN alerta para a possibilidade de ocorrer um período de pressurização nas redes de abastecimento. Isso acontece devido ao tempo de parada e pode resultar em atrasos na normalização do abastecimento em algumas localidades. A previsão é que, em algumas regiões, a normalização do abastecimento possa ocorrer ao longo da noite do mesmo dia.

As localidades afetadas pela interrupção no fornecimento de água são as seguintes: Centro, Cidade Alta, Vila Lara, Vila Inês, Atlântida, Fênix, Pedreiras, Prado, Progresso, Sepé Tiaraju, Vila Grande, Vera Cruz, Cohab Restinga, Bairro Macedo, Vila Izabel, Boa Vista, Santo Antônio, Independência, Joaquim Fonseca Milano, Assunção, São João e Medianeira.

Diante disso, recomenda-se que os moradores dessas localidades tomem as medidas necessárias para minimizar os impactos da interrupção no fornecimento de água, como o armazenamento do produto para uso essencial durante o período da manutenção.