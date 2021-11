Atendimento gratuito com médico e testes rápidos são oferecidos para homens em Alegrete

Até o final de novembro – mês da conscientização dos homens sobre a prevenção ao Câncer de Próstata e dos cuidados com a saúde –, as equipes das unidades básicas de saúde do município realizam ações para reforçar com o público masculino a importância dos bons hábitos de saúde e frear o preconceito em relação aos exames do diagnóstico precoce da doença.

A Secretaria Municipal de Saúde planejou um calendário onde todas as Unidades de Saúde estão tendo ações dedicadas à saúde do homem e na próxima na próxima sexta-feira, dia 12, das 18h às 21h, um ônibus estará próximo ao Parque Nehyta Ramos, com importante atividade de prestação de serviços contendo avaliações médicas e testes rápidos (HIV, Sífilis, Hepatite B e C e teste Covid-19).

“Toda a equipe de atendimento médico da unidade móvel estará à disposição dos homens. Estamos fazendo um chamamento para que venham se cuidar. Expandimos a abrangência da campanha por entender que muitas internações e até óbitos são evitáveis a partir da identificação de algumas situações de risco e seu tratamento, caso do colesterol alto e do diabetes, por exemplo. Já no caso do câncer de próstata, é importante alertar que, quanto mais cedo for identificado, maiores as possibilidades de cura”, destaca Haracelli Fontoura, secretária de Saúde.

Tudo para lembrar ao público masculino sobre a importância do diagnóstico precoce, conforme apontou a coordenadora da atenção básica, Mariana Santos. “O trabalho é feito todos os dias, mas o mês de novembro é um marco, onde chamamos a atenção para a saúde do homem. Os números mostram que a doença está aí e eles precisam fazer os exames de prevenção, além de cuidar da saúde de uma forma geral”, comentou.

“Vamos nos prevenir. Cuidar da saúde do homem foi um tabu já enfrentado e vencido há muitos anos. O avanço da medicina, dos tratamentos e da farmacologia resultou em grandes conquistas a este público, que hoje tem maior qualidade de vida”, observa o prefeito Márcio Amaral.

Por evoluir lentamente, o câncer de próstata tem os sintomas percebidos quando já está em estágio avançado, dificultando o tratamento. Os principais sintomas desse tipo de câncer é a diminuição do jato de urina, dificuldades em urinar e uma mudança na frequência urinária, que aumenta.