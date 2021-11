Alegretense comanda duplas da França no Mundial de Vôlei de Praia em Itapema

O Circuito Mundial de Vôlei de Praia está sendo disputado em Itapema, litoral catarinense. Os jogos iniciaram quarta-feira (10) e vão até domingo (14) com a participação de duplas de 29 países, atletas olímpicos, ídolos consagrados e jovens promessas. O evento acontece na megaestrutura de 5 mil metros quadrados e capacidade para 5,8 mil pessoas, no bairro Meia Praia.

Arena montada na Praia de Itapema

Nesta quinta-feira (11), o torneio principal de Itapema iniciou pra valer com 32 duplas masculinas e outras 32 femininas divididas em oito grupos com quatro integrantes. O primeiro colocado de cada grupo avança direto às oitavas, enquanto os segundos e terceiros participam da repescagem. Da repescagem em diante os jogos são de eliminatórias simples até a decisão, no domingo.

O alegretense Lissandro Carvalho, atual head coach das equipes masculina e feminina de volley beach da França está na disputa em Itapema.



Alegretense comanda francesas em Itapema

Alegretense (camisa azul), com o time feminino da França

Com duas duplas no feminino e uma no masculino, o alegretense Lissandro espera triunfar no comando da seleção francesa de vôlei de areia. Com jogos decisivos nesta quinta-feira, a seleção francesa não teve tempo para descanso desde a passagem das eliminatórias para o quadro do torneio principal.

Lissandro intensificou preparação para Itapema

Fotos: reprodução