Para quem vê o sucesso de uma empresa, não imagina que nos bastidores, há muito suor, sacrifício e incansáveis noites de preocupação.

Uma história, um ideal e muitas conquistas



Assim é a caminhada do amigo Olvide “Pedro” Pandolfi e sua família.



O empresário que é de poucas palavras e muita ação, natural da cidade de Casca, cidade com pouco mais de 9 mil habitantes, situada a sul-leste de Marau, a maior cidade dos arredores, iniciou sua trajetória há quase quatro décadas.

Trabalhou por 18 anos sempre no segmento alimentício juntamente com o cunhado Miguel, na Casa do Frango da cidade de São Gabriel.

Uma história, um ideal e muitas conquistas



Porém, um belo dia, em uma conversa, surgia a possibilidade de uma filial em Alegrete. Esta oportunidade deu-se pela boa relação com o proprietário do empreendimento na época, onde é o atual prédio da Casa do Frango.



Sendo assim, no ano de 2000, Pedro mudou-se para a Alegrete dando início ao Projeto. Sua chegada não foi nada fácil, ele precisou vir sozinho, e deixar em São Gabriel a esposa Erli Pandolfi e os filhos Tarcio e Gustavo, que hoje seguem com muito orgulho os passos do pai. Era preciso construir o mínimo de estrutura até que eles pudessem vir para o Baita Chão.

Uma história, um ideal e muitas conquistas



Assim foram dias e noites de luta. A saudade por vezes apertava o peito de forma mais ostensiva, mas tudo fez com que Pedro não “esmorecesse”. Desta forma, o mercado que iniciou pequeno, foi tomando formas e hoje é uma indústria e também um supermercado que tem mais de 20 funcionários.



Com orgulho, o avô Pedro se emociona ao ver consolidado o sonho que é mais do que uma simples empresa, é uma grande família.



Tarcio é casado com Daniela que trabalha na parte administrativa da empresa, pais de João Pedro e Lucas e Gustavo é casado com Silvana, pais do Ângelo Antônio. Os dois filhos atuam lado a lado do pai que administra e se orgulha da dedicação deles. Além de pontuar e ressaltar o companheirismo e fibra da esposa Erli que está sempre ao seu lado, batalhando todos esses anos.

Uma história, um ideal e muitas conquistas



A Casa do Frango é referência por sua indústria que produz charque, linguiça tradicional e de vários sabores, além do diferencial da linguiça cortada à faca. A referência é tanta que alegretenses desgarrados sempre que chegam ao Baita Chão ao retornarem não deixam de fazer um reforço para que outras pessoas conheçam os sabores desta terra amada através da Casa do Frango.



E, para comemorar junto à comunidade o sucesso da sua trajetória e os vinte anos da Casa do Frango, neste ano lançaram a Promoção Aniversário Premiado.



Para participar, basta realizar R$ 100,00 em compras e ganhar um cupom para concorrer ao sorteio dos prêmios.

Mas as novidades continuam! Na próxima terça-feira (16 de novembro) tem o “DIA D” – Vacinar para retomar. Os clientes que realizarem suas compras de qualquer valor, APRESENTANDO a comprovação que já fez a segunda dose da vacina contra a COVID, ganharão um cupom para TAMBÉM concorrerem aos prêmios do sorteio do Aniversário.

O sorteio será realizado no dia 18 de dezembro às 18 horas.

Confira a premiação:



1º prêmio:

Um boi gordo (novilho, peso aproximado de 180 kg);

2º prêmio:

Um capão gordo carneado (peso aproximado de 15 kg);

3º prêmio:

Um frango crioulo (peso aproximado de 5 kg) + Kit de produtos da Casa do Frango (linguiça, charque, costela e carvão);

4ª prêmio:

Um barril de chopp mais chopeira 30 litros, instalado na sua casa (Chopp Fronz);

5º prêmio:

Uma churrasqueira de latão completa (dois espetos simples, um espeto duplo, uma grelha, 5kg de carvão, 2kg costela, 1kg de costela).

Todos os prêmios, poderão ser convertidos em vale compras (valor sob consulta na retirada).

Participe!

Casa do Frango – Seu super do Baita Chão!

Facebook: Casa do Frango

Endereço: Bento Manoel, 189

Telefone: 3422 2929

Uma história, um ideal e muitas conquistas

Aline Menezes Kunz