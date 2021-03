Secretaria do meio Ambiente atende solicitação de empresário para colocação da coleta seletiva na Avenida Liberdade

Compartilhe















O Projeto da Coleta Seletiva visa encontrar soluções para o lixo produzido através da reciclagem, separando os materiais que serão usados para se transformar em matérias primas de outros produtos.

A cidade de Alegrete conta com diversos pontos de coleta Seletiva, que dependem do cuidado e atenção dos moradores para se manterem ativos. No ano de 2020 quando a prefeitura era dirigida pelo na época pelo Presidente da Câmara, Cléo Trindade, houve o contato por parte do empresário Adão Ramos demonstrando interesse na colocação da Coleta Seletiva ao longo da Avenida Liberdade, a informação foi repassada para a Secretária do Meio Ambiente Grabriella Segabinazzi que analisou a viabilidade da colocação e ficou no aguardo da chegada de novas cabines.

Na última Quinta-Feira foram colocadas ao longo da avenida liberdade vários pontos de coletas seletivas que serão utilizados pelos moradores para facilitar a coleta do lixo e a reutilização dos materiais recicláveis.

Adão Ramos ressalta que a comunidade precisa zelar pelo patrimônio adquirido e manter as cabines da coleta seletiva sempre em bom estado para que essa iniciativa se perpetue pela cidade e também. Ramos agradece ao vereador Cléo Trindade e a secretária de meio ambiente Gabriella Segabinazzi pela iniciativa de se importar com o trabalho da coleta de lixo e ter aceitado as suas sugestões.