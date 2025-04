Secretaria do Meio ambiente promove planetário móvel com foco na importância da água

Na manhã do dia 3, ocorreu no ginásio do Instituto Oswaldo Aranha o Planetário Móvel Urânia alusivo ao Dia Mundial da Água. O evento foi organizado pela Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretária de Meio Ambiente e em parceria com o Conselho do Meio Ambiente.

A atividade contou com alunos da rede municipal e estadual de Alegrete. Os servidores da Secretaria realizaram palestras sobre a importância da água e seus formas corretas de uso. Além disso, folders foram distribuídos para conscientizar os envolvidos na palestra informativa.

Em paralelo a isso, uma estrutural inflável do Planetário Urânia representou em vídeo todo o ciclo da água no planeta Terra. Os alunos puderam acompanhar de perto toda a importância da água na vida de todos.

O evento começou por volta das 8h da manhã e perdurou até às 16h no ginásio do Oswaldo Aranha. O prefeito, Jesse Trindade e alguns servidores se fizeram presente para acompanhar de perto essa que é uma das mais importantes atividades do meio ambiente.