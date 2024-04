Secretários Municipais deixam cargos para concorrer nas próximas eleições

Ate o dia 5 finda o prazo para os que vão concorrer a vereador e outros cargos públicos se afastem de suas atividades para poder, mesmo como pré-candidato nas eleições de 2024. Dos 10 secretários municipais, pelo menos quatro vão se afastar para concorrer a cargos políticos nas eleições deste ano aqui em Alegrete.

Para disputar os cargos de prefeito ou vereador nas Eleições 2024, ocupantes de diversos cargos e funções – como servidores públicos, militares e dirigentes de empresas públicas – devem ficar atentos aos prazos de desincompatibilização exigidos por lei. Assim, pré-candidatas e pré-candidatos devem se afastar (de forma temporária ou definitiva) do posto que exercem para concorrer no pleito.

As Secretarias Municipais não tem diretor geral desde o ano de 2017, como forma da economizar. Todos os serviços públicos de quem vai se afastar devem continuar até o final do mandato em 2024. Os que vão assumir essas pastas, até o final do mandato estão sendo definidos pelo prefeito Márcio Amaral.

Até o momento quatro dos atuais Secretários poderão deixar seus cargos. Dois ja saíram, o de Segurança, Cidadania e Mobilidade Urbana, Daniel Biachi Rosso e o Procurador, Paulo Faraco. Já os secretários de Infraestrutura Mário Rivelino Soares e de Promoção Social, Iara Caferatti, também estão dentre os que deixarão suas atividades para concorrer na próxima eleição. Eles tem até sexta-feira, dia 5 para efetivar essa decisão.

Na Infraestrutura o nome cotado para assumir como Secretário é de, Antônio Carlos Gomes- Caco que já tem experiência na pasta. Na Promoção Social em caso da Secretária Iara realmente sair para concorreer, um dos nomes cogitados é o de Luciano Pereira. Já para ocupar a vaga de Daniel Rosso e Paulo Faraco os nomes ainda não foram anunciados. Todas as decisões passam pelo prefeito Márcio Fonseca do Amaral.

Recentemente, também houve uma troca na segunda maior Secretaria do Município, a da Saúde, em que Haracelli Fontoura deixou o cargo para assumir a 10ª Coordenadoria Regional de Saúde. Em seu lugar assumiu a pasta da saúde de Alegrete, Nidieli Benevides.

O objetivo da Lei é garantir igualdade de oportunidades ao evitar que futuras candidatas ou candidatos utilizem a estrutura pública e recursos para obter vantagens eleitorais diante dos concorrentes. Caso a pessoa continue exercendo a função após o prazo estipulado, ela incorre na chamada “incompatibilidade”, que é uma das causas de inelegibilidade previstas na Lei Complementar n° 64/1990.

Os prazos para desincompatibilização variam de acordo com a função ocupada pela pessoa interessada e com a vaga para a qual ela deseja concorrer na eleição. As datas são calculadas considerando o dia do primeiro turno do pleito, que, neste ano, será em 6 de outubro.