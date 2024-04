Exército e forças de segurança realizam mais uma edição da Operação Fronteira Sul em Alegrete

Share on Email

Na última segunda-feira (1º), o Exército Brasileiro lançou mais uma edição da Operação Fronteira Sul, uma mobilização anual que visa aprimorar o enfrentamento aos crimes fronteiriços, incluindo contrabando, tráfico de drogas e armas. Com milhares de homens envolvidos, a ação concentra esforços na região sul do Brasil, fortalecendo a segurança e promovendo a ordem nas áreas limítrofes do país.

A Operação Fronteira Sul, uma iniciativa estratégica do Exército, é uma resposta direta aos desafios enfrentados nas fronteiras do país, onde a atividade criminosa muitas vezes se aproveita da extensão territorial e da complexidade geográfica para operar. Com o apoio da Brigada Militar, Polícia Civil, Comando Rodoviário da Brigada Militar e Polícia Rodoviária Federal, a ação se desdobra em diferentes locais e horários, formando uma rede de vigilância e ação coordenada.

O Tenente Amaro Santos do 6º Regimento de Cavalaria Blindado (6º RCB), conhecido como “Regimento José de Abreu”, destacou a importância da operação para o fortalecimento da segurança na região sul. “Estamos comprometidos em combater todas as formas de criminalidade que ameaçam a integridade do nosso país. A Operação Fronteira Sul é uma demonstração clara desse compromisso”, afirmou o oficial.

Entre os participantes da operação, num dos locais na BR 290, em Alegrete, encontra-se o contingente da Brigada Militar de Alegrete, comandada pelo Capitão Felipe Ribeiro, militares do 6º RCB e os Policiais Rodoviários Federais.