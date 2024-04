Paulista, do Uno Sandro, passa por Alegrete depois de visitar Nova Iorque, Londres e 32 países

Após entrar em depressão pelo luto de sua avó, Luiz Torelli adaptou seu uno 2001, transformando-o no Sandro, seu fiel escudeiro de viagem. O paulista de Nova Odessa tem 40 anos, e chegou em Alegrete na noite de segunda-feira (1º). Na manhã de terça (02), após um passeio pela cidade do BBB Matheus Amaral, isso mesmo, Luiz soube do sucesso do alegretense no programa global e fez questão de conhecer o Baita Chão, como ele se refere, num carregado sotaque paulista.

A reportagem encontrou Sandro e Luiz numa loja de conveniência de um posto de combustível às margens da BR-290. Bastante comunicativo e receptivo ele conversou com a reportagem em contou um pouco de sua história. Já são 32 países e cerca de 80 viagens que Luiz, acumula histórias de superação, coragem, alegrias, amores e conquistas.

Em 2020 ele com uma tremenda depressão resolveu largar a profissão de técnico em conserto de aparelhos de celulares, mobiliou seu carro e decidiu que iria até Ubatuba, litoral paulista. Daí em diante não parou mais. Com 4 Mil Reais ele iniciou uma saga com o Uno Sandro, o nome foi espontâneo, ele olhou para o carro e achou com cara de Sandro, afirma o paulista.

Ele andou pela América Latina, conheceu Nova York, o Texas, ficou 9 meses rodando pelo Estados Unidos, dirigindo por 17 países da Europa. Com o Uno, ele conheceu a fábrica da Fiat em Turin na Itália. Luiz dirigiu Sandro na pista oficial da montadora, foi o único carro brasileiro a andar na pista italiana, instalada no alto da fábrica.

A história de Luiz Torelli é extraordinária. Ele ostenta o título de ser o primeiro brasileiro a chegar aos Estados Unidos e a Europa dirigindo um Fiat Uno. Sua jornada única não apenas o levou a lugares distantes, mas também o inspirou a compartilhar suas experiências, aventuras e paixão por automóveis no seu canal de sucesso, o “Um a Uno”. Possui uma loja virtual com artigos e alimenta suas mídias sociais com milhares de seguidores. O paulista é pura inspiração, aventureiro de carteirinha, conta que foi mochileiro por uma década, onde conheceu lugares de outra forma, agora de carro é outra aventura que mudou sua vida definitivamente.

Em sua última passagem pela Europa, em Portugal o Uno Sandro veio de navio e desembarcou em Montividéu. Lá estava Luiz em solo uruguaio esperando seu fiel companheiro. Viajou até Buenos Aires, chegou em Uruguaiana e conheceu a 3ª Capital Farroupilha. Ele fez uns vídeos para seu canal e reverenciou Matheus Amaral, disse que o gaúcho vai ser prefeito da cidade.

A partida de Alegrete foi logo após o almoço. Destino Santa Maria, no coração do Rio Grande, onde se encontrará com seguidores, de lá passa por Porto Alegre, Santa Catarina e Paraná, Ele planeja chegar em sua cidade natal, no dia 1º de maio. Ex-torcedor do São Paulo, ele ganhou uma camiseta do Grêmio, e já desfila com ela. Indagado se viaja sozinho, ele respondeu – Só eu e Deus.

“Lá atrás quando eu decidi viajar: eu só tinha o sonho, a coragem, a resiliência, o Sandro e Deus. E nós fizemos muita história juntos. Porém, desde que voltei dos Estados Unidos tenho repensado sobre o futuro desse projeto e o meu futuro também. Já não sou o mesmo Luiz de quase 4 anos atrás com sangue nos olhos para chegar a Nova York. O corpo já não é o mesmo, o joelho já foi pro saco. Mas a gratidão pelo processo, minha jornada, meus apoiadores, meus amigos, família, minha equipe e meus seguidores é imenso. Por isso, agora na minha estadia da Argentina, tomei uma decisão importante, que vai contra os meus princípios de lutar até o final e nunca desistir. Eu preciso cuidar de mim também. Nós estamos voltando para casa. Não sou rico, sempre batalhei muito. Seguimos com a força necessária para essa última etapa e com fé em novos caminhos que virão. Estamos voltando para casa”, explicou o aventureiro.

Fotos: Luiz Torelli e PAT