Sedetur renova parceria com contadores para atendimento ao MEI

A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur) e o Sindicato dos Contadores de Alegrete (Sinconal) renovaram a parceria no atendimento ao Microempreendedor Individual – MEI. O ato foi formalizado pela secretária da Sedetur, Caroline Figueiredo, esteve reunida com o presidente do Sinconal, Carlos Bilheri, para formalizar a renovação.

Anualmente a Sedetur, em parceria com o Sinconal, realiza o atendimento para a emissão da Declaração Anual do Simples Nacional para o Microempreendedor Individual (DASN – SIMEI), também conhecida como Declaração Anual de Faturamento, uma das obrigações que o MEI deve cumprir anualmente. Todo ano os microempreendedores individuais devem declarar o valor do faturamento bruto (valor total das vendas de mercadorias e serviços) do ano anterior por meio da declaração anual.

Conforme Carlos Bilheri, a partir do dia 02 de fevereiro , o Sinconal estará realizando atendimento na Casa do Empreendedor, localizada na rua Luiz de Freitas, 151, semanalmente, nas terças-feiras. A Declaração Anual de Faturamento deve ser emitida até o dia 31 de maio.

DPCOM