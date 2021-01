Foi tranquila a última etapa do Enem: candidatos avaliaram a prova

Compartilhe















Candidatos realizaram neste domingo o segundo dia de provas do Enem 2020. Os estudantes responderam questões sobre ciências da natureza e matemática. Os portões foram abertos às 11h30 e fecharam às 13h, encerrando o prazo de conclusão às 18h30min de ontem(24).

No domingo de Grenal, os estudantes tiveram mais uma tarde de muita concentração para resolução das questões sobre ciências da natureza e matemática. O Enem é conhecido atualmente como o maior exame educacional do país e é a porta de entrada na Universidade para milhares de estudantes. Neste ano, excepcionalmente, realizado nos dias 17 e 24 de janeiro em razão da pandemia do novo coronavírus. Com isso, também ocorreu o aumento dos educandários que realizaram os exames, sendo: na Unipampa, escolas Estaduais Dr Lauro Dornelles, Demétrio Ribeiro , Emílio Zuñeda, Escola Eduardo Vargas, Freitas Valle, CIEP e IEEOA.

Para a alegretense Rafaela Dorneles de 18 anos, que busca uma vaga para faculdade de Direito, mesmo sendo o primeiro ano que realizou o exame, considerou que a prova estava tranquila e não teve muitas dificuldades. Na sala onde estava, oito candidatos deixaram de realizar a prova. Ela fez na Escola Doutor Lauro Dornelles.

Já, Carlos Henrique Macedo, 20 anos, disse que foi a quinta vez que realizou o Exame, porém, a segunda que foi para garantir a vaga que almeja na UFSM, no curso de Biologia. Carlos foi um dos estudantes do IEEOA. Ele ponderou que a prova dessa semana, foi bem difícil pois não é muito bom em exatas. Mas está confiante.

Outra estudante que conversou com a reportagem do PAT foi Isadora Beatriz Vieira Schiavo, de 17 anos. A futura enfermeira, citou que não teve dificuldades na primeira prova, entretanto, já não pode dizer o mesmo da segunda. Ela também fez a observação que a máscara incomodou muito, principalmente no momento em que precisava comer ou tomar água. “Eu ficava sem jeito de tirar pra comer, além do calor que também faz o uso ficar ainda mais desconfortável para respirar”- comentou. Na sala onde ela realizou a prova, na escola Eduardo Vargas, teve cerca de 10 faltas.

A alegretense, Mariana Pinto Nogueira de 18 anos, tem como objetivo a faculdade de fisioterapia. Este foi o terceiro ano que realizou o Enem e considerou a prova tranquila. O número de desistentes na sala foi bem alto, dos 20 estudantes compareceram apenas 7. Mariana, disse que por estar acostumada com o uso da máscara, não houve incômodo. Ela realizou a prova na escola Doutor Lauro Dorneles.

Um relato entre os entrevistados que também trouxe a questão pandemia muito mais em evidência foi do Josoé Fagundes Leal de 18 anos. Ele fez a prova na Escola Demétrio Ribeiro. Este foi o primeiro ano que ele participou e fez para ter uma noção. Porém, Josoé destacou que teve dificuldade pois sentiu-se prejudicado da forma que o terceiro ano do ensino médio foi concluído. Ele acrescentou que isso o deixou mais inseguro, não teve a mesmo desempenho de ter aulas presenciais.

Já, Saimon Gabriel da Mota de 18 anos, também estreou no Enem. Para o estudante, a prova foi acessível, principalmente para quem se preparou. Ele acrescentou, também, que as desistências foram muito altas. Como fez a prova em um tempo curto, disse que o tédio de ficar sem fazer nada acaba incomodando. Mas ressaltou que as medidas sanitárias foram todas cumpridas à risca.

O estudante Nicolas Leal de 18 anos, também estava realizando a prova pela primeira vez. Ele achou essa segunda etapa mais complicada que a primeira e pretende fazer Comércio Exterior.

Camile Giordani de 18 anos, participou pela segunda vez do Enem. Neste etapa, achou a prova bem cansativa mas considerou que estava preparada e quer ser fisioterapeuta. Na sala que estava, faltaram 10 alunos. A alegretense fez o exame na escola Emílio Zuñeda e teve um pouco de dificuldade com a máscara em razão do calor.

Camille Nunes Raeder Auar, que participou pela primeira vez, aos 18 anos, falou que a parte das humanas estava meio difícil e também pontuou que não teve um terceiro ano muito bom. “Foi bem complicado a parte de exatas também” – falou a estudante que realizou a prova no IEEOA.

Já, o futuro engenheiro, Luan Santiago Martins de 18 anos, citou que a prova não estava difícil, mas também não tava fácil. Ele que realizou a prova na Escola Freitas Valle observou que 50% dos alunos não compareceram.

A última entrevistada foi Vitória Lima da Costa de 17 anos que fez o exame na escola Demétrio Ribeiro. Pela terceira vez realizando a prova, Vitória disse que a parte de matemática tirou de letra, assim como, de biologia pois sempre teve facilidade, o que já não pode considerar ao se tratar de física e química.”Houve muitas desistências, mais da metade da minha turma não compareceu e a máscara me deu dor de cabeça que juntou com a dor de cabeça de fazer tantos cálculos.” – comentou.